В Москве готовят водоемы к открытию купального сезона

Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах начали обследовать водоемы перед открытием купального сезона, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Основная задача — обнаружить и извлечь накопившийся мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период. На один этап обследования привлекаются около 40 спасателей», — заявил Бирюков.

По его словам, водоемы обследуют в несколько этапов. Сейчас ведутся работы по устранению природного и бытового мусора, осмотр береговых линий. В мае специалисты повторно почистят водоемы, в том числе уберут мелкий мусор.

«Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в разгар купального сезона», — добавил глава комплекса городского хозяйства.

Он напомнил, что более 500 сотрудников поисково-спасательной службы круглый год обеспечивают безопасность на водоемах. 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная держат под контролем всю акваторию Москвы-реки и внутренние водоемы.