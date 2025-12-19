В Москве елка пустилась в пляс из-за коммунальщиков

Московские службы благоустройства решили подойти к созданию праздничного настроения с инженерной смекалкой. В соцсетях распространилось видео, на котором коммунальщики заставили новогоднюю елку «танцевать», пишет «Москва М125» .

На кадрах запечатлено, как при помощи спецтехники ель вращают в воздухе и наматывают на нее гирлянду. Это позволяют украшению ровно ложиться на хвою без использования автовышек и ручного труда.

Судя по всему, такой подход значительно сокращает время монтажа праздничной подсветки. В соцсетях уже в шутку прозвали конструкцию «танцующей елкой», отмечая, что процесс выглядит как готовый праздничный перформанс.

