Россиянам рассказали, как найти новогоднее настроение

До наступления Нового года осталось менее двух недель, однако многие жители России отмечают отсутствие праздничного настроения. Психолог Лилия Лазарева поделилась советами о том, как его найти, сообщает «ФедералПресс» .

«Постарайтесь выйти из предновогодней гонки. Делайте в этот период необходимые дела последовательно, без спешки и устремления. Декабрь –не гоночная трасса, поэтому при желании вы всегда можете сойти с этого трека, даже если все вокруг пытаются навести суету и продолжают бежать. Помните, ваше самочувствие и состояние всегда должно стоять на первом месте. Особенно перед праздниками, чтобы вы могли провести их приятно и с удовольствием для себя, а не потратили выходные на восстановление после „предпраздничной гонки“», — порекомендовала специалист.

По ее мнению, необходимо уделить время размышлениям о том, как именно провести предстоящие праздники, встретить Новый год и украсить свой дом. Главное — переключить внимание с привычных действий при подготовке к Новому году на прислушивание к своим желаниям и реализацию именно того, что приносит радость, а не того, что делается по инерции. Это может вдохновить и улучшить настроение.

Психолог также посоветовала попробовать что-то новое. Например, украсить дом необычным образом. Можно даже отказаться от елки, но добавить больше декоративного освещения. Также специалист порекомендовала открыть для себя новое место в городе.

«Купите подарок в первую очередь себе, а потом уже другим», — заключила Лазарева.

