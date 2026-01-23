В Москве дважды за несколько минут спасли застрявшего в снегу робота-доставщика

23 января в районе станции метро «Университет» случайные прохожие за несколько минут дважды спасли робота-доставщика, который не мог проехать по заваленному снегом тротуару. Момент попал на видео, сообщает Telegram-канал «112» .

Первым помощником робота-доставщика был автомобилист, который специально припарковал машину в стороне, затем подошел к роботу и помог ему выбраться из снега. В итоге мужчина вернулся в транспорт и уехал, а робот снова застрял через пару метров на том же тротуаре.

Тогда к современной технике пришел на помощь другой мужчина, который проходил мимо. Он помог роботу доехать до пешеходного перехода, затем вернулся к своим делам.

Это не первый случай, когда москвичи приходят на помощь роботам-доставщикам, которые не могут справиться с количеством снега. Так, 13 января на Новом Арбате толпа прохожих общими усилиями помогли роботу выехать на расчищенную от осадков дорожку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.