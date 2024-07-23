В Москве арестовали фигуранта дела о заселении незаконных мигрантов в квартиры

Савеловский районный суд Москвы на 2 месяца арестовал Александра Головина, которого обвиняют в организации незаконного заселения мигрантов в квартиры на территории столицы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Фигурант пробудет под арестом минимум до 23 сентября. В отношении него возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. По этому же делу второго фигуранта — Русланбека Кожуева — арестовали до 22 сентября. Ему предъявлено аналогичное обвинение.

Деятельность преступной группы по организации незаконной миграции пресекли столичные правоохранители. Они расследовали сразу два дела, возбужденных по статьям о мошенничестве и незаконной миграции.

Предварительно установлено, что не позднее 1 сентября 2023 года фигуранты дела с целью личного обогащения организовали в Москве заселение иностранцев в квартиры, собственники которых скончались. В общей сложности в преступной схеме были задействованы 150 квартир.

Ранее в Москве нашли цех, где нелегальные мигранты шили поддельную одежду. Производство контрафактной продукции организовал 44-летний уроженец одной из азиатских стран.