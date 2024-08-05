В Москве 5 августа ожидается кратковременный дождь
В Москве 5 августа ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем столбики термометров покажут +23… +25 градусов тепла. В ночное время суток похолодает до +13 градусов.
В Московской области днем воздух прогреется до +26 градусов, ночью термометры опустятся до +10 градусов.
Ветер северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 741–742 мм ртутного столба.
Ранее сообщалось, что в сентябре в Московский регион может прийти бабье лето. В августе погода будет комфортной.