В Москве 5 августа ожидается кратковременный дождь

сегодня в 03:26

В Москве 5 августа ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем столбики термометров покажут +23… +25 градусов тепла. В ночное время суток похолодает до +13 градусов.

В Московской области днем воздух прогреется до +26 градусов, ночью термометры опустятся до +10 градусов.

Ветер северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 741–742 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Московский регион может прийти бабье лето. В августе погода будет комфортной.