В Москве 11 июля объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

сегодня в 12:53

В столице объявили «желтый уровень» погодной опасности из-за сильной жары, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения продлится с 14:00 до 19:00 11 июля.

«Оранжевый» уровень опасности означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных погодных условий.

Аналогичный уровень опасности объявлен в Воронежской области.

Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье в четверг малооблачную погоду. Температура воздуха составит от плюс 27 до плюс 29 градусов.