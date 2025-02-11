В «Москвариуме» появится новая тематическая зона

14 февраля в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» откроется новое современное пространство, где разместятся разнообразные виды медуз. Первые гости смогут увидеть ушастых аурелий, а в дальнейшем экспозицию дополнят гребневики, морские крапивы и корнероты. Эти существа отличаются друг от друга размерами, формами и окраской.

Руководитель департамента внешних коммуникаций Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Татьяна Голубина рассказала, что в коллекции представлено свыше 12 000 обитателей, среди которых медузы — одни из самых древних и удивительных обитателей океанов.

По ее словам, они всегда привлекали внимание посетителей «Москвариума», и там давно стремились создать специальное пространство для различных видов этих таинственных существ. В сентябре прошлого года стартовали работы по реконструкции, и теперь «Москвариум» готов представить новую футуристичную экспозицию.

«Благодаря ей жители и гости столицы смогут увидеть наших новых обитателей во всей красе», — отметила Голубина.

Новая зона станет идеальным местом для ярких фотографий и увлекательного наблюдения за жителями океана. Для посещения пространства нужно будет приобрести билет в аквариум.