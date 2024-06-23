В Московском зоопарке родились капибарята

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале рассказала о появлении на свет капибарят.

В Московском зоопарке у капибар Кузьмы и Малой родилось еще двое детенышей. Это уже четвертое по счету их потомство.

Акулова предложила угадать пол малышей. Она отметила, что за правильно угаданный пол посетители зоопарка смогут дать детенышам капибары имена.

Ранее в Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров. Этот случай стал особенным, так как обычно самка рожает всего одного малыша.