В Московском зоопарке пожилого медведя Терпея ждут лучшие условия содержания

Белый медведь Терпей, который занесен в Красную книгу, переехал из Казанского зоопарка в Московский. Там ему обеспечили лучшие условия, соответствующее разрешение на перемещение выдала Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Заявление о перемещении краснокнижного животного написал владелец Терпея. Он по документам принадлежит Пермскому зоопарку.

Терпей переехал в Московский зоопарк 16 октября. До этого он находился в аналогичном учреждении в Перми, а потом в Казани.

В Росприроднадзор писали письма общественные деятели. Они интересовались здоровьем пожилого белого медведя Терпея. Глава ведомства Светлана Радионова контролирует ситуацию с краснокнижным животным.

По ее словам, в Московском зоопарке Терпей получил самые комфортные в РФ условия содержания. Только в этом учреждении есть нужные ресурсы для обеспечения его жизнедеятельности, отметила Радионова.

Она поблагодарила директора Московского зоопарка Светлану Акулову и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за помощь и поддержку при «переезде» Терпея. Заботиться даже о взрослых белых медведях важно, ведь только так можно сберечь популяцию.

В Московском зоопарке за Терпеем будут постоянно следить ветеринары и зоологи. Белому медведю более 20 лет.

В 2000-х годах Терпея спасли от смерти в Якутии. В тот момент еще неокрепший медведь оказался в одиночестве посреди дикой природы.

Ранее в Московском зоопарке у пары райских красавок появился второй птенец. Семья дала потомство через год после прошлого «пополнения».