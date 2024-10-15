Московский зоопарк: у пары райских красавок появился второй птенец

У пары райских красавок — самки Анжелы и самца Раймона — появился второй птенец. Семья дала потомство всего через год после прошлого «пополнения», сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

Пол птенца пока не удалось выяснить. Он станет известен после того, как специалисты проведут анализ крови.

Первый птенец у пары красавок родился почти год назад, прошлым летом. Когда красавки пребывают в состоянии стресса, они могут самостоятельно разбить свое яйцо. Чтобы этого не допустить, зоологи поменяли его на деревянное, а настоящее отправили в инкубатор.

Однако второго птенца семья красавок вынашивала более спокойно. Менять яйцо на искусственное не пришлось. Птица успешно появилась на свет.

Некоторое время назад семья красавок находилась во внутреннем вольере Московского зоопарка. Однако позднее Раймона, Анжелу и птенцов перевели на старую территорию, около дома птиц. Сейчас семейство могут увидеть все посетители.

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