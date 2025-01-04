В Московском зоопарке поселили еще двух малайских медвежат

Имена двум новым питомцам Московского зоопарка выбрали через электронное голосование сервиса «Активный гражданин». Самца Лучика и самочку Звездочку пока поместили на карантин в игровой комнате. Они видят, слышат друг друга, но контактировать пока не могут, сообщила пресс-служба зоопарка .

«Приезд двух малайских медвежат стал подарком для всех нас к новому, 2025 году. Мы очень рады сообщить о том, что в Московском зоопарке теперь будут жить сразу трое представителей этого редкого вида. Ранее в конце августа к нам приехала первая самочка, которую назвали Маша», — заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По словам Акуловой, у сотрудников зоопарка есть опыт работы с таким видом животных, поэтому для малайских медвежат сумеют организовать комфортные условия для жизни.

Лучик проявляет себя как общительный питомец. Он с удовольствием принимает угощения и спокойно реагирует на сотрудников зоопарка. Звездочка, как истинная леди, осторожничает. Она выбирает спокойные игры в уголках комнаты и пока что боится людей.

Первой в Московском зоопарке поселилась самочка Маша. На следующий день после подселения сотрудники провели взвешивание малайского медвежонка.