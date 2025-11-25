В Московском зоопарке появились хохлатые паламедеи

В Московском зоопарке появились новые обитатели — сюда из краснодарского «Сафари-парка» прибыли хохлатые паламедеи. Это вид пернатых, которого не было в зоосаде с 2000-х годов, сообщается на сайте мэра столицы .

В Московском зоопарке поселились четыре молодые особи, среди которых три самца и одна самка. Сейчас они живут рядом с вольером гигантских муравьедов Диего и Беллы. Эти виды хотят соединять на какое-то время в одном помещении, так как в природе они могут прекрасно соседствовать друг с другом.

«До весны и паламедеи, и муравьеды будут жить в зимних вольерах, где их могут видеть посетители, а затем начнут выходить на прогулки», — отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Зоологи внимательно следят за адаптацией пернатых. Птиц кормят зерновой смесью из разных видов злаков, а также листьями салата и насекомыми.

Хохлатая, или ошейниковая, паламедея — это крупная птица с характерно черно-белым воротником на шее, длинными ногами и клювом, похожим на куриный. Обычно эти пернатые живут в болотистой местности в Боливии, Перу, Аргентине, Парагвае и других частях Южной Америки.

Между тем манулу Тимофею из Московского зоопарка ищут невесту «редкой крови». Сейчас специалисты зоосада посещают различные питомники и другие учреждения, изучая потенциальных кандидаток.

