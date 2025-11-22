Манулу Тимофею из Московского зоопарка ищут невесту «редкой крови»

сегодня в 14:18

Московский зоопарк находится в поиске невесты для всеобщего любимца — манула Тимофея. Ему ищут возлюбленную «редкой крови». Об этом сообщила ТАСС гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Сейчас специалисты зоопарка посещают различные питомники и другие учреждения. Они изучают потенциальных кандидаток в невесты для Тимофея, проводят мониторинг.

«Мы надеемся, что нам удастся ему привезти какой-то редкой крови невесту, чтобы у нас были замечательные здоровые котята», — сказала Акулова.

Осенью Тимофей начал зажировку к зиме. Он продемонстрировал блестящие промежуточные результаты, превратившись в идеально круглый пушистый шар.

