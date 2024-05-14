В Московском регионе завершился период майских заморозков

Период майских заморозков в столице и Подмосковье. В ближайшее время синоптики прогнозируют постепенное возвращение температурных показателей к климатической норме, сообщатся на сайте «Метеовести».

Предстоящей ночью температура воздуха в Московском регионе составит плюс 1 — плюс 6 градусов, а в ночь на четверг — от плюс 3 до плюс 8 градусов. При этом во второй половине недели днем воздух прогреется до плюс 15 — плюс 20 градусов.

Ночью в пятницу столбики термометра опустятся до плюс 7 — плюс 12 градусов. В выходные в столице и области ночами воздух остынет до плюс 5 — плюс 10 градусов.

В начале следующей недели в Московском регионе дневная температура воздуха составит плюс 15 — плюс 20 градусов.

Предстоящей ночью в Подмосковье будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков до минус 1 градуса. Его объявили с 23:00 14 мая до 8:00 15 мая.