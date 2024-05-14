«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Подмосковье из-за заморозков

сегодня в 14:19

Предстоящей ночью в Московской области будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков до минус 1 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Его объявили с 23 часов 14 мая до 8 часов 15 мая.

«Оранжевый» уровень опасности — это высокая вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных условий погоды.

Аналогичный уровень опасности погоды будет действовать в Ярославской, Калужской, Липецкой и Тульской областях ЦФО. Предыдущий, «желтый», уровень объявлен в Белгородской, Владимирской и Воронежской областях.