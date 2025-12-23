В Московском регионе зафиксировали самую морозную ночь декабря

В Подмосковье и Москве прошедшая ночью была самой морозной с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что на столичной метеостанции ВДНХ впервые в декабре температура опустилась до минус 10,7 градуса.

По словам синоптика, в Подмосковье местами термометры показали минус 12,7 градуса (Сергиев Посад), что на 2 градуса холоднее климатической нормы первого зимнего месяца (минус 8,6). К 9 часам утра вторника в регионе будет еще холоднее.

Ранее терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК Сафина Ягудина рассказала, что есть несколько правил, которые помогут не заболеть во время зимних прогулок. Например, грамотно подобранный комплект одежды защищает от переохлаждения лучше, чем просто очень теплые вещи.

