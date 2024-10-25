В Московском регионе заблокированы спам-звонки длительностью в 100 лет

С начала текущего года умные антиспамовые решения смогли защитить абонентов Московского региона от 358 млн мошеннических и спам-звонков. Такой объем заблокированных вызовов равен столетию — столько времени москвичи сэкономили, не отвечая на сомнительные звонки, передает пресс-служба МТС.

Отмечается, что данный показатель в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.

Сервис по противодействию спаму и мошенничеству «Защитник» с помощью анализа больших данных сверяет номера звонящих с постоянно обновляемой базой номеров спамеров, блокирует подозрительные вызовы, самостоятельно отвечает на них и направляет расшифровку состоявшегося разговора в текстовом сообщении.

В октябре блокировки нежелательных вызовов стали доступны для абонентов других операторов связи в мобильном приложении «Защитник», а на днях ИИ в услуге «Безопасный звонок» стал предупреждать голосом о возможном мошенничестве прямо во время разговора.

Доля заблокированных спам-звонков в Москве и области составляет около 16% от общего объема блокировок на сети МТС по всей стране, а темпы их роста в столичном регионе практически совпадают с динамикой заблокированных вызовов в федеральном масштабе.

Всего за январь–сентябрь 2024 года в сети МТС благодаря сервису до пользователей не дошло 2,3 млрд звонков с признаками спама и мошенничества. Таким образом, оператор смог оградить своих клиентов от почти 6 млн часов или 700 лет опасного общения.