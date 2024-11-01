В Московском регионе за один день выпала четверть от месячной нормы осадков

Тишковец: в Московском регионе за день выпала четверть от месячной нормы осадков

Аномальные дожди в Московский регион принес циклон «Мартина», по итогу дня выпала уже четверть от месячной нормы осадков, об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня циклон «Мартина» принес в Центральную Россию аномальные дожди. Так, в осадкомер метеостанции ВДНХ попало 12 мм или 23% от нормы ноября, в Бутово — 14 мм или 27% от всего месячного лимита», — рассказал синоптик.

По словам специалиста, больше всего осадков в Подмосковье выпало в Волоколамске. Там метеостанции зафиксировали 14 мм при месячной норме в 50 мм.

Тишковец отметил, что в ближайшее время не стоит ждать, что дождь закончится. Итоги по осадкам за сутки можно будет подвести 1 ноября после 21:00 по московскому времени.

Ранее синоптик Михаил Леус предупредил москвичей, что из-за циклона «Мартина» в городе упадет атмосферное давление ниже нормы. Он попросил метеозависимых людей быть внимательными к самочувствию.