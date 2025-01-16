В Московском регионе за год к домашнему интернету подключили 120 тысяч домохозяйств

В 2024 году в столичном регионе расширилась сеть фиксированной связи МТС, благодаря чему доступ к гигабитному интернету получили порядка 120 тыс. домохозяйств. Всего же в регионе доступ к современным цифровым сервисам благодаря этому сегодня имеют свыше 5,2 млн квартир и частных домов, сообщила пресс-служба компании.

За год специалисты провайдера проложили порядка 300 км волоконно-оптических линий связи, которые обеспечили доступ к интернету по технологии GPON еще 496 многоквартирных домов. 72% домов пришлось на Москву и Новую Москву, 28% — на Подмосковье. Свыше 32% домов располагается в новостройках. Среди них столичные ЖК «Лучи», «Солнцево Парк», «Символ», «Событие», «Остров», а также наиболее крупные ЖК подмосковных городов Люберцы, Красногорск, Наро-Фоминск и других.

Директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков отметил, что компания занимает лидирующие позиции на московском рынке широкополосного доступа в интернет благодаря серьезным инвестициям в оптоволоконную сеть GPON. Он подчеркнул, что МТС продолжит работу по расширению доступа жителей региона к гигабитному интернету.

Объем строительства оптоволоконной сети в регионе в прошедшем году на 8,2% превысил показатели равного периода 2023 года. Ее протяженность составляет около 49,6 тыс. км. К ней подключено свыше 94% домохозяйств Москвы и до 70% области в зависимости от населенного пункта.