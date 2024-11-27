В Московском регионе прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени

Морозы в Московском регионе крепчают. Минувшая ночь стала самой холодной этой осенью, сообщается на сайте «Метеовести».

На главной метеостанции столицы ВДНХ к 6 часам утра среды термометры показали минус 5,8 градуса, на Балчуге — минус 5,5, в Строгине — минус 5,9, в Тушине — минус 6,4, в Бутове — минус −6,8, в Новой Москве — до минус 7,3.

Морозно были и в Московской области. Так, в Истре столбики термометров опустились до минус 8,6 градуса, в Можайске — до минус 8,8, в Волоколамске — до минус 8,9. Такая температура соответствует климатическим показателям декабря.

Днем в среду в регионе температура будет от минус 5 до 0 градусов. Обойдется без существенных осадков., но местами сохранится гололедица.