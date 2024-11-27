Без существенных осадков и до -5 градусов ожидается в Московском регионе в среду

В Подмосковье и столице в среду будет без существенных осадков, температура может опуститься до минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости» .

Прогнозируется облачная погода. Столбики термометров в Москве покажут минус 3 — минус 1 градус, в области — от минус 5 до 0. Местами сохранится гололедица.

Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст. Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха ожидается 70%.

В регионе сейчас установился зимний характер погоды. Наблюдаются устойчивые отрицательные температуры, содержание кислорода в воздухе высокое. В последние дни было аномально высокое атмосферное давление, а в среду оно понизится, но при этом все еще останется на повышенном фоне.