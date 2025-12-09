В Московском регионе продлили «желтый уровень» погодной опасности

Синоптики предупредили, что в Москве и в Подмосковье в связи с опасностью гололедицы продлили «желтый уровень» погодной опасности до 11 декабря. Об этом говорится на официальном сайте Гидрометцентра России .

В период до 09:00 11 декабря в российской столице местами возможны гололедные явления. В связи с этим гостей и жителей Москвы просят быть предельно внимательными.

Аналогичное предупреждение ввели для Московской области. Так, в период до 09:00 11 декабря в отдельных районах региона возможны образования гололедицы на дорогах. Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными.

Ранее предупреждение о «желтом уровне» погодной опасности в Московском регионе вводилось до 21:00 10 декабря. Однако после обновленного прогноза синоптиков режим потенциально опасной погоды решили продлить до утра следующего дня.

