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В Московском регионе продлили «желтый» уровень опасности из-за ливней и гроз

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столице и Московской области из-за ливней, грозы и порывов ветра до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве предупреждение продлится с 02:00 до 21:00 19 июля, а в Подмосковье — с 00:00 до 21:00 четверга.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили в Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской, Брянской и Смоленской областях ЦФО.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ливне 19 июля. Граждан призывают быть внимательными при нахождении на улице в непогоду.