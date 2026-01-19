В Московском регионе продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

сегодня в 10:23

В Москве и Подмосковье сохраняется гололедица. В связи с этим был продлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве на дорогах будет опасно из-за гололедицы с настоящего момента до 21 часа 21 января. Автомобилистов попросили проявлять осторожность и внимательность за рулем.

В Подмосковье период предупреждения о гололедице также продлится до 21 часа 21 января.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду, при которой жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности. Речь идет об осадках, грозах, тумане, сильном ветре, гололедице и т. д.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Москве и Подмосковье 19 января будет облачная погода. Выпадет небольшой снег.

