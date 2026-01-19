сегодня в 07:09

Снег и гололедица ожидаются в Московском регионе 19 января

В Москве и Подмосковье 19 января будет облачная погода. Выпадет небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха составит минус 7 — минус 5 градусов. Появится гололедица.

Ветер будет дуть западный и северо-западный. Порывы будут 5-10 м/c. Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Грядущей ночью температура не изменится. Небольшие осадки в форме снега продолжат идти. Сохранится гололедица.

В Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности до вечера 20 января. Он будет действовать из-за гололедицы.

