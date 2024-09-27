В Московском регионе продлили «оранжевый» уровень пожарной опасности

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В Москве и Подмосковье продлили «оранжевый» уровень пожарной опасности пятого класса. Он продлится до 21:00 28 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

5 класс — обозначает чрезвычайную пожарную опасность. В этом случае возгорание может возникнуть от любого источника огня и высоких температур.

В этот период нужно быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении природного пожара нужно незамедлительно вызвать сотрудников МЧС.

Также синоптики предупредили, что до 21:00 27 сентября в Московской области ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 м/с.

В МЧС посоветовали жителям региона обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, ЛЭП, потенциально опасные промышленные объекты).