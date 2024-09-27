МЧС: сильный порывистый ветер обрушится на Подмосковье в пятницу
В пятницу с 12:00 на территории Подмосковья местами ожидаются порывы южного ветра 15-17 м/с. Гражданам рекомендуют быть предельно внимательными при нахождении на улице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 21:00.
Жителям региона советуют обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, ЛЭП, потенциально опасные промышленные объекты).
Автолюбителям рекомендуют парковать личный транспорт вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
В случае необходимости жителям Подмосковья необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.