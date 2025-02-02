В Московском регионе побелело: снег внезапно вернулся
В Москве и области внезапно выпал снег
Жители Москвы и Подмосковья делятся фото и видео небольшого снегопада, который прошел в воскресенье, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По прогнозам синоптиков, небольшой снег также пройдет в регионе в начале недели.
На видеороликах показано, что снег немного припорошил дороги и газоны в столице.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что февраль будет холоднее января и с небольшим снегом.