В Московском регионе побелело: снег внезапно вернулся

сегодня в 15:32

В Москве и области внезапно выпал снег

Жители Москвы и Подмосковья делятся фото и видео небольшого снегопада, который прошел в воскресенье, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По прогнозам синоптиков, небольшой снег также пройдет в регионе в начале недели.

На видеороликах показано, что снег немного припорошил дороги и газоны в столице.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что февраль будет холоднее января и с небольшим снегом.