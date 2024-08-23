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В Московском регионе ожидаются ливни и грозы 23 августа

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько часов с сохранением до конца суток 23 августа на столицу обрушатся ливни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Также в пятницу ожидается гроза. Непогода будет и в Подмосковье. Как заявили в ГУ МЧС по Московской области, при грозе порывы ветра увеличатся до 15 м/с.

Жителям Московского региона порекомендовали быть внимательными и осторожными во время непогоды. Пешеходам посоветовали не укрываться под шаткими конструкциями и деревьями.

Автолюбителям напомнили о соблюдении скоростного режима. Им также рекомендовали отказаться от опасных маневров.

В случае ЧП можно звонить по номерам: 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее стало известно, что 23 августа температура воздуха будет от 24 до 26 градусов тепла. Прогнозируются кратковременный дождь и гроза.