В Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями и дожди

26 марта в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. По области местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха днем составит от 8 до 10 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Ночью температура воздуха опустится до плюс 2–4 градуса. Ветер и погода не поменяются — будет также облачно с прояснениями, а местами пройдет небольшой дождь.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что март текущего года может побить все рекорды и стать самым теплым в истории Москвы. Кроме того, он станет третьим подряд с положительной среднемесячной температурой.