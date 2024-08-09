В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

сегодня в 16:38

В столице и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В пятницу в Москве и Подмосковье будет местами гроза. Предупреждение действует до 21:00 9 августа.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Ивановской, Владимирской, Ярославской, Брянской и Липецкой областях.

Ранее сообщалось, что в Москве до вечера пятницы будут дожди и ливни. МЧС порекомендовало автомобилистам держать дистанцию и снизить скорость.