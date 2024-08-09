Москву будут заливать ливни с грозой до вечера 9 августа

МЧС: дождь, ливень и гроза ожидаются в Москве до вечера 9 августа

В течение часа и до вечера 9 августа в Москве ожидаются дождь, ливень и гроза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Непогода сохранится до 21:00 9 августа. Жителей столицы предупредили о необходимости проявлять бдительность.

Водителям напомнили, что нужно ехать на медленной скорости и соблюдать дистанцию. Не рекомендуется совершать резкие маневры. Нельзя ставить машины под деревьями или рядом с ними.

Пешеходам во время ходьбы по улице не рекомендуется подходить к хлипким конструкциям. Они могут упасть.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что в выходные 10 и 11 августа в Московском регионе будет ненастная погода. В некоторых районах столицы не исключены подтопления.