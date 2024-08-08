Грозы и холодные ночи: москвичам пообещали ненастную погоду в выходные

Синоптик Ильин: 10 и 11 августа в Московском регионе ожидаются дожди с грозами

Синоптик Александр Ильин заявил, что в грядущие выходные, 10 и 11 августа, в Москве и Подмосковье пройдут грозы с дождями. В некоторых столичных районах могут наблюдаться подтопления, сообщает «Вечерняя Москва».

9 августа в Москве могут пройти небольшие дожди и грозы. Днем субботы в столице прогнозируется спокойная погода, однако осадки местами могут пройти по западу Подмосковья.

«Воздух днем прогреется до 23–25 градусов. <…> Ветер будет достаточно плотным, по силе 5–10 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду», — предупредил Ильин.

В ночь с 10 на 11 августа в Москве ощутимо похолодает. По словам синоптика, все ночное время в городе будут идти ливни, которые продолжатся до воскресного утра.

«Может выпасть от 10 до 25 миллиметров осадков за достаточно короткий промежуток времени», — добавил эксперт.