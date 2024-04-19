В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

сегодня в 14:19

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Период предупреждения длится до 21:00 19 апреля. Ожидается, что ветер южной четверти достигнет порывов 15–20 м/с.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Городские службы начали работать в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погоды. На улицы уже вывели 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».