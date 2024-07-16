В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы

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В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Период предупреждения продлится до 00:00 17 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Москве также объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жаркой погоды. Воздух в городе прогреется до плюс 32 градусов. Период предупреждения продлится до 18:00 17 июля.

«Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Предыдущий, «желтый», уровень означает потенциально опасную погоду.

Синоптики прогнозируют в Подмосковье и столице 16 июля переменную облачность. Температура воздуха составит от плюс 30 до плюс 32 градусов