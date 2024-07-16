Переменная облачность и до +32 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье во вторник переменную облачность. Температура воздуха составит от плюс 30 до плюс 32 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Местами в регионе пройдут кратковременные дожди. Также ожидаются грозы.
Ветер будет дуть западный с порывами до 10 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Ранееднем в понедельник в столице прошел сильный ливень, который значительно ухудшил видимость.