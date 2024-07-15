Тропический ливень обрушился на Москву

сегодня в 16:28

Днем в понедельник в столице прошел сильный ливень, который значительно ухудшил видимость, передает корреспондент РИАМО.

В центре города, в Таганском районе ливень пошел стеной. Из-за жаркой погоды усилилась духота.

Из-за туч стало темнее, видимость снизилась. Люди на улице поспешили укрыться под навесами.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова опубликовала в Telegram-канале видео тропического ливня в Люблине. Там также ливень шел стеной, падали достаточно крупные капли дождя.

Из-за ливня и туч пейзаж в Москве стал серым. Машинам приходится снижать скорость из-за ухудшившейся видимости.

Дептранс Москвы предупредил, что из-за сильных осадков в разных районах столицы могут изменить работу наземного транспорта. Пассажиров призвали быть внимательными и слушать объявления водителей.

Ранее МЧС предупредило москвичей о ливнях, грозе и порывистом ветре до 15 м/с. Жителей и гостей мегаполиса просят быть внимательными и осторожными.