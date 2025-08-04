В Московском регионе объявили «оранжевый» уровень опасности из-за ливня и грозы
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В Москве и области ввели «оранжевый» уровень опасности погоды: ожидаются мощный ливень и гроза, а также град, порывы ветра достигнут 17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В столице «оранжевый» уровень из-за грозы будет действовать до 00:00 5 августа, из-за дождя — с 15 часов 4 августа до 4 часов 5 августа. Аналогичный уровень опасности погоды в Подмосковье введен из-за грозы до 00:00 5 августа, из-за дождя — с 13 часов 4 августа до 21 часа 5 августа.
«Оранжевый» уровень предупреждает о погоде, потенциально опасной для населения.
Также в Московском регионе действует «желтый» уровень опасности погоды с 00:00 до 21:00 5 августа. Ожидается гроза.