В Московском регионе началось похолодание

За погоду в Москве 10 ноября будет отвечать гребень антициклона с запада. Это означает, что в столице похолодает, а ночью температура опустится ниже нуля градусов, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

По словам синоптика, солнце в столичном регионе буде проглядывать через облака, вероятность дождей небольшая. При этом температура будет постепенно снижаться, в ночь на понедельник она уйдет в отрицательные значения.

Он отметил, что в столице 10 ноября будет от 4 до 6 градусов, в Подмосковье — от 2 до 7 градусов. Понедельник ознаменуется началом похолодания в столичном регионе.

Ранее ученые Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») зарегистрировали вспышку высочайшего класса X на Солнце. Это вторая по счету вспышка высочайшего класса в последний осенний месяц.