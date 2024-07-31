Пора идти в лес: в Москве и Подмосковье стартовал грибной сезон

сегодня в 11:21

В Московском регионе началась грибная пора

На западе Московской области началась грибная пора, можно встретить белые грибы, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале .

По словам Поздняковой, умеренные дожди и тепло в Московском регионе благоприятно повлияли на начало грибного сезона.

«В выходные можно отправляться в лес!», — посоветовала специалист.

Однако в Подмосковье и столице ранее был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, поэтому в лес стоит отправляться с осторожностью. Период предупреждения продлится с 12:00 до 19:00 31 июля.