В Московском регионе будут дождь и туман в воскресенье

сегодня в 07:08

Гидрометцентр РФ: дождь и туман придут в Московский регион в воскресенье

В столице и области 18 августа будет от 25 до 27 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Днем ожидается облачность с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер будет западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью температура воздуха в Московском регионе опустится до 12-14 градусов тепла. Осадков не будет, но ночью и утром возможен туман. Ветер ожидается юго-западный и южный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее на Земле началась мощная магнитная буря. Она будет идти до полудня 18 августа.