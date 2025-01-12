В Московском регионе 12 января ожидается облачная погода с прояснениями

В Москве и Подмосковье в воскресенье будет облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах возможна гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер будет дуть западный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Ночью температура опустится до минус 4 — минус 2 градусов. По области местами пройдет небольшой снег, ожидается сильная гололедица.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в столице оттепели и дожди продолжают уничтожать снежный покров. Сильных снегопадов в ближайшие дни не прогнозируется, так что к середине месяца сугробы будут 1–3 см при норме в 27 см.