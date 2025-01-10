Синоптик Леус: снега в Москве будет меньше нормы в 9 раз

В столице оттепели и дожди продолжают уничтожать снежный покров. Сильных снегопадов в ближайшие дни не прогнозируется, так что к середине месяца сугробы будут 1-3 см при норме в 27 см, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что в пятницу высота сугробов на ВДНХ снизилась еще на 1 см, в итоге она составила 4 см, это 16% от нормы для 10 января.

Кроме того, синоптик напомнил, что в XXI веке более низкий снежный покров в данный день наблюдался только четыре раза: 10 января 2007 года его не было, в 2014 году — менее 0,5 см, в 2008 году — 2 см, в 2018 году — 3 см. Столько же снега, как и в пятницу, было в Москве в 2020 году.

По словам Леуса, 10 и 11 января из-за дождей снежный покров растает до 1-2 см, а в отдельных районах мегаполиса — исчезнет.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в столице до конца месяца не прогнозируется морозов ниже минус 12 градусов.