Москвичам рассказали, стоит ли ждать сильных морозов до конца января

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Позднякова: морозов ниже -12 градусов в Москве не будет до конца января

В столице до конца месяца не прогнозируется морозов ниже минус 12 градусов, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что в январе в мегаполисе будет чередование волн тепла и относительного холода. При этом до 12 января днем ожидается температура выше 0 градусов, а среднесуточная будет превышать норму на 6-7 градусов.

«Начало следующей недели ожидается с легким морозцем. Но ненадолго!» — написала синоптик в своем Telegram-канале.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 10 января в столичный регион придет следующая волна тепла. А 11 января она достигнет максимума.