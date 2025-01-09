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8 января стало самым теплым днем с начала зимы в Москве

В столице 8 января температура на ВДНХ поднялась до плюс 4,6 градуса, этот день стал самым теплым с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В центре города, на Балчуге, было еще теплее — плюс 5,1», — написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в Московской области разброс температур 8 января составил от плюс 2,6 градуса в Шаховской до плюс 5 в Коломне.

По словам синоптика, 10 января в регион придет следующая волна тепла. А 11 января она достигнет максимума, температура ожидается примерно такая же.