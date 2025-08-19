В Московской области ветерану СВО вручили автомобиль с ручным управлением

В Едином центре поддержки участников специальной военной операции на Береговом проезде состоялась торжественная выдача автомобиля с ручным управлением. Получателем стал подопечный филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Московской области, доброволец, ветеран СВО, многодетный отец Евгений Бушев. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Проект реализуется по инициативе Госфонда «Защитники Отечества» при поддержке Минобороны РФ.

Для Евгения автомобиль — не только средство передвижения, но и символ свободы.

«Очень хочется сказать всем огромное спасибо. Машина помогает решать множество бытовых вопросов, а также дает возможность без проблем посещать медицинские учреждения. Еще раз всем низкий поклон и огромная благодарность», — отметил ветеран.

История Евгения — пример мужества и верности долгу. С 2014 года он участвовал в боевых действиях в составе ополчения, позже продолжил службу, несмотря на тяжелые контузии и ранения. В 2023 году Евгений получил тяжелое ранение и лишился обеих ног. Сегодня он продолжает оставаться рядом с боевыми товарищами, оказывает им моральную поддержку и воспитывает детей.

«Для нас особенно важно видеть, как такие сильные люди, как Евгений, возвращаются к активной жизни. Автомобиль с ручным управлением — это техническое средство реабилитации, а не просто средство передвижения, это новый этап независимости и уверенности. Мы гордимся тем, что можем помогать нашим героям открывать новые горизонты, несмотря на все испытания», — сказала руководитель филиала Фонда по Московской области Ольга Ермакова.

Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает всестороннюю помощь ветеранам СВО: от современных протезов и адаптации жилья до санаторно-курортного лечения и специализированной одежды.

В Московской области автомобиль Евгению Бушеву стал уже 24-м по счету транспортным средством, переданным ветеранам.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.