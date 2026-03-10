В Московской области создан оргкомитет предварительного голосования «Единой России»

Традиционно накануне выборов партия запускает предварительное голосование по отбору кандидатов, которые представят «Единую Россию» на основных выборах, — в Московской области в сентябре пройдут избирательные кампании в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы, сообщает пресс-служба партии.

«В оргкомитет вошло 23 представителя области — это авторитетные и уважаемые люди от образования, медицины, общественники, предприниматели и промышленники, представители СМИ, герои спецоперации», — рассказал Игорь Брынцалов.

В составе оргкомитета — Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи — Иван Клещерев, который сам прошел через предварительное голосование в 2025 году, когда избирался муниципальным депутатом. А также генеральный директор АО «Специализированный застройщик „Проектно-строительный комплекс НПО машиностроения“ Константин Байгушев.

«Это градообразующее предприятие Реутова, одно из ведущих отечественных ракетно-космических предприятий. Предприятие не только выполняет задачи по поддержанию оборонного комплекса страны, но и активно занимается социальной политикой — вкладывает средства в подготовку кадров, внедряет для своих сотрудников меры поддержки», — сказал секретарь реготделения партии.

Также он отдельно выделил в составе оргкомитета представителей молодежи, которые привносят в работу «свежий взгляд, нестандартные подходы и творческие идеи».

Игорь Брынцалов выразил уверенность, что оргкомитетпредварительного голосования «Единой России» сделает все, чтобы обеспечить чистоту и прозрачность процедуры, чтобы ни у кого не было сомнений в ее объективности. И пригласил к участию в ней в статусе кандидатов и избирателей всех жителей Подмосковья. Ранее секретарь регионального отделения партии отмечал, что в ходе предварительного голосования в Московской области ожидается высокая конкуренция.

Напомним, выдвижение кандидатов стартует 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей пройдет через портал «Госуслуги» — начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само голосование состоится с 25 по 31 мая.

