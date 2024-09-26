В Московской области рекордное увеличение числа ИТ-специалистов

Правительство Московской области оказало финансовую поддержку высокотехнологичной компании ООО «ВымпелКом-Информационные технологии». Это позволило усилить ИТ-отрасль Подмосковья более чем на 2,4 тыс. айтишников, что стало рекордом для региональной программы поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«Понимание динамики и своевременная реакция на потребности ИТ-отрасли является для нас приоритетом. Именно поэтому мы стремимся выстроить систему коммуникации с грантополучателями так, чтобы быстро получать от них обратную связь, знать об их успехах и трудностях. Это позволяет быть в курсе текущей ситуации и адаптировать нашу поддержку в соответствии с реальными запросами», — поделился первый заместитель директора ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» Кирилл Сорокин.

Компания ООО «ВымпелКом-Информационные технологии» специализируется на разработке ПО, интеграции корпоративных систем, тестировании и обеспечении безопасности приложений, технологическом консалтинге, обслуживании и поддержке.

В 2024 году прием заявок на предоставление ИТ-грантов от правительства Московской области продлится до 20 ноября. В следующем году региональная программа продолжит свою работу и 1 февраля начнется новый этап отбора.

Претендовать на финансовую поддержку могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от разработки программ или производства компьютерной техники не менее 70% и осуществляют основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11.1. При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято не менее 5 новых высококвалифицированных сотрудников. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.