В Московской области прошли мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий

1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий. В этот день отдают дань уважения всем, кто выполнил свой воинский долг перед Родиной, а также вспоминают Героев, которые погибли, защищая Отечество. Во всех муниципалитетах Подмосковья прошли мероприятия, посвященные этому памятному дню, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в Подмосковье проживает порядка 92 тысяч ветеранов боевых действий., в том числе воины, прошедшие через СВО. Для них в Московской области создан широкий набор мер поддержки.

«Парни из Подмосковья третий год с честью несут службу в зоне специальной военной операции. Они рискуют здоровьем, а порой и своей жизнью ради будущего России. Мы в вечном долгу перед ними. И со своей стороны стремимся оказать всестороннюю поддержку ветеранам боевых действий, проживающим в регионе. Действуют различные льготы и выплаты, которые мы постоянно расширяем. Например, в этом году ввели квоты для приема на работу ветеранов боевых действий», — сказал Брынцалов.

Памятная дата была установлена 2 года назад по инициативе регионального координатора партийного проекта «Единой России» «Историческая память», ветерана боевых действий в Афганистане Владимира Вшивцева. Депутат Мособлдумы принял участие в памятном митинге в Шаховской.

«День ветеранов боевых действий — это не просто дата в календаре, это знак глубокой признательности всем, кто в разные годы защищал мир и безопасность в Афганистане и на Северном Кавказе, в Сирии, в других „горячих точках“. Мы гордимся и выражаем глубокое свое признание мужеству, отваге, храбрости офицерам, сержантам, солдатам, всем тем, кто с честью выполнил и выполняет свой воинский долг, проявляя истинный патриотизм», — сказал Вшивцев.

Во всех муниципалитетах Подмосковья «Единая Россия» провела памятные мероприятия — единороссы возложили цветы, провели митинги у памятников воинам-интернационалистам, провели встречи с действующими бойцами и организовали сбор гуманитарной помощи.

Сторонники щелковского отделения «Единой России» совместно с гуманитарным центром «Zа Наших» организовали отправку гуманитарного груза в зону СВО. Гуманитарная помощь включала в себя продукты питания, медикаменты, средства гигиены и другие необходимые предметы. Груз был собран на основе запросов от военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, и в рамках запроса также были отправлены коляски для раненых.

В Воскресенске победители предварительного голосования «Единой России», сторонники партии, молодогвардейцы, волонтеры и неравнодушные жители округа также приняли участие в сборе гумпомощи для участников СВО.

«Мы регулярно организовываем сбор гуманитарной помощи для наших бойцов. Благодарим каждого неравнодушного за проявленную заботу, внимание и безвозмездную готовность помочь», — отметил победитель предварительного голосования «Единой России» Сергей Слепов.

В Павловском Посаде в сквере прошел митинг у памятника воинам-интернационалистам, в ходе которого члены и сторонники «Единой России», представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», а также жители округа почтили память Героев, погибших в войнах и в ходе СВО, минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

«Ветераны боевых действий — это символ силы духа, мужества и верности присяге. Они остаются в нашей памяти и сердцах навсегда», — отметила муниципальный координатор федерального партпроекта «Историческая память» Ксения Бунина.

В Лыткарине депутат Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Юрий Егоров встретился с участником СВО, ветераном боевых действий Ильей Гришаевым. В ходе встречи поговорили о быте в условиях спецоперации, ведении боевых действий. На них боец отвечал предельно честно и открыто.

«Любой знак внимания от наших земляков, учеников школы, греет, как будто побывал дома. Детские письма мы храним, как наши „талисманы“, — поделился воин.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.